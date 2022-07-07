Лекарство от рака поможет лечит еще одно заболевание -медики

Ученые проверили работу препарата на животных. Препарат экспериментальный, но уже одобрены для лечений некоторый типов рака.

Ученые из Университета Британской Колумбии практически случайно выяснили, что уже существующие лекарство от рака могут помочь замедлить прогрессирование мышечной дистрофии.

Об этом сообщает издание Science Translational Medicine.

Мышечная дистрофия Дюшона (МДД) развивается из-за мутации гена X-хромосомы, которая снижает выработку белка дистрофина. Без него мышцы становятся очень хрупкими, их легко повредить. Болезнь может прогрессировать и перейти на сердце и легкие.

Во время исследования ученые смогли выяснить, что препарат, относящийся к группе, известной как ингибиторы CSF1R, может помочь человеку, страдающим этим недугом.

Препараты уже одобрены для лечения некоторых форм рака путем блокирования рецептора в опухолевых клетках.

Также наш сайт писал, что ученые рассказали, почему многие люди все время переедают. Эксперты из Кельнского Университета смогли изучить участок мозга, который отвечает за переедание. Как оказалось, это гипоталамус, который контролирует выработку эндогенных лизофосфолпидо. Один из них – аутотаксин. Эти соединения контролируют наши приемы пищи и выделение холестерина.

Кроме того, редакция Курсора сообщала, что медики рассказали, как ни в ком случае нельзя лечить солнечные ожоги.

Еще напомним, что ученые нашли механизм, который делает клетки рака крови безвредными.