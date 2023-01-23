Лоббистская группа ХАМАС в Британии обвинила депутатов Израиля в расизме

Антиизраильская лоббистская группа в Великобритании, связанная с ХАМАС и Братьями-мусульманами, начинает новую кампанию, обвиняя израильских министров в расизме.

На прошлой неделе EuroPal, организация, созданная террористической группировкой ХАМАС, начала международную кампанию против депутатов коалиции двадцати пяти министров, обвинив их в расизме.

Об этом сообщает INN.

EuroPal заявила, что их кампания «позволит всем понять, что вероятная политика, такая как расширение поселений, насильственное перемещение и аннексия, не должна рассматриваться в вакууме, а вместо этого должна рассматриваться как центральный образ действий нового израильского правительства».

Британская организация, которая была объявлена тогдашним министром обороны Бени Ганцем террористической организацией в 2021 году, была основана террористической группировкой ХАМАС и управляется Захером Бирави, одним из лидеров «Братьев-мусульман» в Великобритании.

Хотя заявленной целью организации является продвижение прав человека палестинцев и помощь в защите прав палестинцев, Минобороны Израиля обвинило EuroPal в подстрекательстве против Израиля, а также в координации действий с ХАМАС.

В данном случае организация инициировала онлайн-кампанию против 25 министров и членов парламента от партий в правительстве Израиля, чтобы представить новое правительство как расистское.

Кроме того, израильская неправительственная организация Ad Kan раскрыла связь Бирави и Europal с попытками провести израильскую блокаду Газы, а также с так называемыми «маршами возвращения» ХАМАС в 2020 году посредством работы под прикрытием.

Система безопасности Израиля определила Бирави как высокопоставленного чиновника ХАМАСа в Европе около десяти лет назад, поскольку он управляет сетью «Братьев-мусульман» и связанных с ХАМАСом организаций, действующих в Европе против Израиля. Несмотря на это, Бирави остается видным общественным деятелем Великобритании, ведущим телешоу и поддерживающим тесные связи с английскими и европейскими политиками.

В своем заявлении в понедельник днем ​​Ad Kan сказал, что последняя пропагандистская кампания является примером все более изощренных усилий Хамаса по подрыву позиций Израиля.

Ранее Курсор писал, что ХАМАС активизирует попытки похитить израильских солдат. ХАМАС значительно активизировал свои планы по похищению израильских солдат с целью использовать их в качестве дополнительных козырей в потенциальной сделке по обмену пленными.

Курсор писал, что лидер ХАМАС угрожает Израилю: Мы победим «оккупантов и их новое правительство». Главный лидер ХАМАС заявил, что «новое сионистское правительство состоит из самых экстремистских религиозных и националистических правых в истории образования».

Курсор писал, что ХАМАС угрожает правительству Нетаниягу из-за Храмовой горы. Также террористы ФАТХ угрожают Израилю: Мы будем бороться любой ценой.

Напомним, что ФАТХ и Палестинский исламский джихад объединяются для борьбы с ЦАХАЛом.