Макрон сделал громкое заявление о США и НАТО

10:46, Сегодня
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Фото: depositphotos.com

Макрон заявил, что Европа должна ограничить зависимость от США в вопросах безопасности.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Европу уменьшить свою зависимость от США и развивать собственные оборонные возможности, взяв на себя более напористую роль в НАТО.

В беседе с журналистами по возвращении в Париж с саммита в Аммане (Иордания) Макрон подчеркнул, что не считает свое стремление развивать европейскую оборону альтернативой НАТО.

По словам Макрона, более сильная Европа позволит континенту стать более автономным в рамках альянса, действуя «внутри НАТО, с НАТО, но также и не завися от НАТО», цитирует слова президента Wall Street Journal. 

«Альянс — это не то, на что я должен полагаться. Это то, что я должен выбрать, то, с чем я работаю… Мы должны переосмыслить нашу стратегическую автономию», — сказал он. 

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