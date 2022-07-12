Медики рассказали, как правильно употреблять соль, чтобы не вредить здоровью

Эксперты заявили, что добавление соли в уже готовую пищу сильно повышает риск преждевременной смети.

Ученые из школы общественного здоровья и тропической медицины Университета Тулейна в Новом Орлеане выяснили, что неправильное употребление соли может сократить продолжительность жизни. Ученые проанализировали данные о 500 тысячах британцев среднего возраста.

Об этом пишет The Guardian.

Исследователи обнаружили, что постоянное добавление соли в пищу сокращает продолжительность жизни мужчин более чем на два года. С женщинами ситуация хоть и получше, но все равно тревожная — полтора года.

Как рассказал профессор Лу Ци, нужно сократить потребление натрия. Даже такие, казалось бы, незначительные меры помогут существенно улучшить здоровье человека.

Ранее редакция нашего сайта сообщала, что ученые назвали таблетки, которые спасают от инсульта. Американская фармацевтическая компания Amarin опубликовала результаты клинических испытаний своего нового препарата с добавлением полиненасыщенной жирной кислоты омега-3. Подобные препараты впервые привели к статистически значимому снижению риска смерти от инфарктов и инсультов.

Кроме того, Курсор писал, что в Иерусалиме начались испытания новой формы протонной терапии рака.

Еще напомним, что ученые разработали устройство, которое может заменить сильнодействующие обезболивающие.