Медведев пообещал салют из «Калибров» в Украине, если Германия построит там танковый завод

Крупный немецкий концерн Rheinmetall находится в стадии активных переговоров с украинским правительством о возможности строительства танкового завода на территории Украины.

Подробнее об этом информирует немецкое издание Der Spiegel.

Согласно заявлению генерального директора компании Армина Паппергера, возведение завода может обойтись в 200 миллионов евро и дать возможность производить до 400 боевых танков Panther в год. Паппергер также выразил уверенность в том, что переговоры с украинской стороной продвигаются успешно и решение о строительстве может быть принято уже в ближайшие два месяца. По мнению руководителя Rheinmetall, строительство такого завода будет способствовать оборонной мощи Украины в условиях российской агрессии, а необходимые меры по защите от возможных воздушных атак могут быть легко реализованы. Паппергер отметил, что для победы в военном конфликте с россией* Украине нужно от 600 до 800 современных танков.

Данная новость спровоцировала реакцию российских чиновников, высшего политического и военного руководства российской федерации. Так заместитель председателя совета безопасности российской федерации дмитрий медведев заявил, что если немцы всерьез задумали построить танковый завод, то украинцам следует подготовиться к «салюту» из «Калибров». При этом, чиновник никак не уточнил, откуда возьмутся «Калибры», если россия производит их в количестве 15-20 штук в месяц.

Ранее «Курсор» информировал, что эксперт рассказал, когда война в Украине может перейти в новый формат. По слова директора военного портала Defense Express Сергея Згуреца, деоккупация украинскими военными всех территорий, которые захватила россия, и выход на границы 1991 года не будут являться гарантией 100% окончания войны.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!