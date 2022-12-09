Минюст хочет обвинить Трампа в неуважении к суду

Министерство юстиции просит федерального судью обвинить Дональда Трампа в неуважении к суду за несоблюдение повестки в суд по секретным документам.

Министерство юстиции США просит федерального судью обвинить бывшего президента Дональда Трампа в неуважении к суду за несоблюдение повестки в суд, выданной этим летом, предписывающей бывшему президенту передать записи, помеченные как секретные.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

Развитие событий произошло после того, как юридическая команда Трампа заявила, что провела обыски в четырех местах незадолго до Дня Благодарения, обнаружив два документа с секретной маркировкой на складе во Флориде. Команда Трампа передала эти два документа в ФБР и объявила федеральному судье в Вашингтоне, что, по их мнению, Трамп теперь выполняет повестку шестимесячной давности.

Министерство юстиции не согласилось с командой Трампа, и прокуроры департамента заявили главному окружному судье округа Колумбия Берил Хауэлл, которая курирует там слушания федерального большого жюри, что обыски были неудовлетворительными.

В январе и июне команда Трампа передала коробки и конверты с федеральными документами, в том числе с пометкой «секретно». Федеральные агентства добивались их возвращения в течение нескольких месяцев, и в мае Министерство юстиции выдало повестку в суд с запросом документов, помеченных как засекреченные.

Даже после повестки в суд следователи нашли причину обыскать поместье Трампа в Мар-а-Лаго, изъяв еще 33 ящика с записями, в том числе более 100 документов, помеченных как секретные в ходе августовского обыска.

Совсем недавно прокуратура настаивала на том, что конфиденциальные правительственные документы по-прежнему отсутствуют и что Трамп был обязан их вернуть.

В сентябрьском отчете указывалось, что документ с описанием военной обороны иностранного правительства, включая его ядерный потенциал, был обнаружен агентами ФБР во время обыска дома Трампа.

В последующем октябрьском отчете говорилось, что некоторые из секретных документов, обнаруженных ФБР в Мар-а-Лаго, включали очень секретные разведывательные данные об Иране и Китае.

По сообщению CNN, слушание назначено на пятницу, когда Хауэлл рассмотрит вопрос о том, следует ли считать Трампа и его пост-президентскую должность неуважением к суду. В случае неуважения к суду Трампу грозит штраф.

Ранее Курсор писал, что организация Трампа признана виновной в мошенничестве с налогами. Присяжные признали два юридических лица в компании Дональда Трампа виновными по 17 пунктам обвинения, включая обвинения в сговоре и фальсификацию деловых документов.

Курсор писал, что Верховный суд постановил, что Трамп должен передать налоговые декларации комитету Конгресса. Верховный суд США постановил, что бывший президент Дональд Трамп должен передать свои налоговые декларации комитету Палаты представителей, который запрашивает их более трех лет.

Кроме этого, СМИ раскрыли тайны Трампа. CNN публикует выдержки из интервью с бывшим президентом США Дональдом Трампом.

Наша редакция писала, что ФБР обнаружило у Трампа документы о ядерном потенциале другой страны — СМИ.

Напомним, что Трамп подаст в суд на Минюст: «Быть президентом — это ад».