Кроме него вскоре может появиться еще несколько таких "счастливчиков".

Победитель Национальной лотереи Великобритании лишился приза в размере 1 млн фунтов стерлингов, потому что он не принес выигрышный билет.

Об этом сообщает Daily Star.

31 марта этого года мужчина сорвал джекпот UK Millionaire Maker и у него было 180 дней, в течение которых ему нужно было прийти и забрать выигрыш. Однако он не пришел вовремя.

В итоге приз отозвали, а деньги передадут для реализации проектов по всей Великобритании, финансируемых Национальной лотереей.

По словам старшего советника победителей Энди Картера, победитель, к сожалению, не явился в установленный срок за своим призом. Вследствие этого он лишился этой огромной суммы. Комментируя финансирование проектов лотереи, Картер уточнил, что этот миллион прибавят к другим 30 млн фунтам стерлингов.

Есть вероятность, что не только этот мужчина окажется "неудачником года", ведь сразу у двух человек осталось всего лишь несколько недель, чтобы явиться за своими огромными призами. Есть также несколько невостребованных призов из недавних розыгрышей, сроки получения которых истекают в январе, феврале и марте 2024 года. Почему победители их игнорируют – не сообщается, но, предположим, они просто не осведомлены о своих выигрышах.

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