Начался суд над мужчиной, пытавшимся убить королеву Елизавету II

Подсудимый признал себя виновным по всем пунктам обвинения, в частности, в государственной измене.

В Великобритании начался судебный процесс по делу о покушении на жизнь королевы Елизаветы II, которое было совершено в декабре 2021 года.

Об этом сообщает BBC.

СМИ напоминет, что вооруженный арбалетом Джасвант Сингх Чейл, которому сейчас 21 год, воспользовался нейлоновой лестницей, чтобы пробраться в Виндзорский замок, где во время пандемии жила королева.

Расследование установило, что Джасвант Сингх Чейл два часа прятался в замке, выжидая удобного случая, чтобы осуществить свое намерение. Офицер-охраннник заметил его у двери, ведущей в королевские апартаменты. Парень был в балаклаве и имел приготовленный к выстрелу арбалет.

Во время задержания мужчина дважды заявил охраннику, что пришел убить королеву.

Кроме того, на видеозаписи, опубликованной в соцсети за несколько минут до входа в замок, Чейл сказал: «Мне жаль за то, что я сделал, и за то, что я сделаю. Я попытаюсь убить королеву Елизавету, главу королевской семьи. Эта месть предназначена для тех, кто погиб в 1919 году во время резни в Джаллианвала Баг, когда солдаты британцев открыли огонь по тысячам людей, собравшихся в индийском городе Амритсар”. В противостоянии, о котором упоминает Джасвант Сингх Чайл, погибли около 1000 человек.

Джасвант Сингх Чейл находится под судом за угрозы убийством, внос оружия в официальное учреждение, а также за государственное предательство по закону, впервые изданному в 1351 году. Чейл признал себя виновным по всем пунктам обвинения.

Вынесение приговора назначено на 31 марта.

Ранее курсор писал, что 8 сентября умерла Королева Елизавета II, правившая Соединенным Королевством 70 лет. До этого Букингемский дворец заявил, что врачи обеспокоены состоянием здоровья королевы Великобритании, которой они посоветовали оставаться под их присмотром.

После этого дети Елизаветы II срочно отправились к 96-летнему монарху. Среди них был Чарльз, Анна, Эндрю, Эдуард. Также в Балморал приехали браться Уильям и Гарри.

Кроме того, израильские лидеры выразили соболезнования по случаю смерти Елизаветы II. Президент, премьер-министр, министры и депутаты Кнессета публикуют траурные послания, скорбя о смерти королевы Великобритании Елизаветы II.

Напомним, стало известно, кто унаследует состояние королевы Елизаветы ІІ.