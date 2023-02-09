Названо три самые вредные пищевые добавки

Пищевые добавки часто используются женщинами, желающими быстро похудеть. Однако некоторые из этих веществ очень вредны для здоровья.

В целом, многие пищевые добавки люди принимают для укрепления иммунитета, чтобы победить тяжелые болезни, похудеть. Но по незнанию, многие из людей могут причинить себе вред.

Сайт greenpost.ua определили три опасные добавки, которые следует исключить из своего рациона.

Диетические добавки

Эти добавки, судя по их названию, содержаться во многих препаратах для похудения или для нормализации ЖКТ. Однако большинство из них содержат вредные ингредиенты, вызывающие неблагоприятные функции в организме, такие как учащенное сердцебиение, высокое артериальное давление, диарея, проблемы с почками. При достаточно длительном приеме препаратов, могут возникнуть достаточно неблагоприятные побочные эффекты из-за приема большого количества стимуляторов, таких как кофеин и других соединений, вызывающих расстройство пищеварения, которые обычно имеют кислую реакцию и вызывают долгосрочные проблемы с желудком.

Гинкго

Гинкго очень распространено на рынке медицинских «пустышек». Считается, что его используют как природное средство для лечения тревожности и слабоумия, и гинкго влияет на улучшение функции памяти. Но он опасен тем, что способен увеличивать риск кровотечения, поэтому его не следует использовать людям с нарушениями свертывания крови. А в больших количествах гинкго очень опасен — он может вызвать судороги. Нельзя принимать препарат во время беременности, поскольку может вызвать преждевременные роды.

Чапараль

Этот препарат растительного происхождения многими используется для лечения проблем с пищеварением, кожных заболеваний и артрита. Мало того, что нет научных доказательств, подтверждающих его использование, он был связан с почечной и печеночной недостаточностью.

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