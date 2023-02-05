Ученые выяснили, почему ядра звезд вращаются медленнее, чем ожидалось

При определенных условиях ядра звезд сжимаются. Когда это происходит, они начинают вращаться быстрее, чем внешние слои звезды. Однако изучение колебаний звезд, астеросейсмология, открыло удивительное явление: ядра таких звезд на самом деле вращаются медленнее, чем предсказывают расчеты. Почему это так?

Трое французских ученых из CNRS, INRIA и ENS-PSL изучили этот вопрос и сообщили о своих выводах в статье, опубликованной в журнале Science.

Их численное моделирование, моделирующее течение плазмы в глубоких слоях звезды, показало, что замедление сердечника может производиться внутренним магнитным полем. В частности, поток плазмы может усиливать магнитное поле до такой степени, что оно создает сильные турбулентные движения. Такая турбулентность может еще больше усилить магнитное поле, пока не заставит ядро ​​звезды вращаться вниз.

Результаты, полученные с помощью моделирования исследовательской группы, также согласуются с астеросейсмологическими наблюдениями многих звезд. Моделирование также показывает, что магнитное поле будет скрыто внешними слоями звезды, что объясняет, почему магнитное поле такого рода до сих пор не измерено современными методами.

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