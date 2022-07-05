Незаконная деятельность в водах Ближнего Востока: США выступили с важной инициативой

США предлагают вознаграждение за информацию о незаконной морской деятельности в водах Ближнего Востока. Об этом сообщило Центральное командование ВМС США.

Центральное командование ВМС США (NAVCENT) заявило во вторник, что начнет награждать лиц за предоставление информации, которая приведет к захвату таких грузов, как незаконное оружие или наркотики, в водах Ближнего Востока.

«NAVCENT впервые создаст программу для вознаграждения лиц, которые добровольно сообщают информацию, которая соответствует определенным критериям в рамках программы вознаграждений Министерства обороны», — говорится в заявлении командования на его веб-сайте во вторник.

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