Палестинцы приветствуют нормализацию отношений между Турцией и Израилем — Анкара

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сближение отношений Анкары с Израилем не уменьшит поддержку Анкарой палестинского дела.

В Турции заявили, что палестинские власти, в том числе различные политические фракции, приветствуют нормализацию отношений между Турцией и Израилем и хотят продолжения диалога.

«Шаги, предпринятые в наших отношениях с Израилем, никоим образом не уменьшат нашу поддержку палестинского дела. Наоборот, наши палестинские братья также заявляют, что эти шаги будут способствовать решению палестинского вопроса и улучшению положения палестинского народа», — сказал Эрдоган после двусторонней встречи с главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом в Анкаре.

Аббас не стал напрямую комментировать сближение Турции и Израиля, но поблагодарил Турцию за «непоколебимую» поддержку палестинцев.

«Мы знаем об их поддержке их законных прав, свободы и независимости. Мы знаем, что Турция и ее институты поддерживают палестинский народ и палестинское государство во всех областях и поддерживают их на международной арене», — сказал Аббас.

Встреча между Эрдоганом и Аббасом состоялась через несколько дней после того, как Израиль и Турция объявили о полном восстановлении дипломатических отношений, что стало последним шагом за несколько месяцев примирения между двумя странами.

Отдельно в телевизионном интервью телеканалу Haber Global во вторник министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу сказал, что кандидат в посла Израиля будет представлен президенту Тайипу Эрдогану в «ближайшие дни».

Ранее Курсор писал, что в сети показали, как Эрдоган принял Аббаса в Анкаре. Палестинский лидер встретился с Реджепом Тайипом Эрдоганом во время своего второго визита в Турцию за год.

Курсор сообщал, что состоялся разговор президента Герцога с Эрдоганом: о чем говорили главы государств. Герцог обсудил с турецким лидером вопросы восстановления дипломатического сотрудничества между странами, а также возвращения послов и консулов.

Кроме этого, Яир Лапид заявил, что Израиль и Турция вернутся к полной нормализации отношений.Израиль и Турция вернутся к полной нормализации отношений, включая восстановление послов и генеральных консулов.

Напомним, что Турция и Израиль объявят о возобновлении отношений.