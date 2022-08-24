Палестинцы приветствуют нормализацию отношений между Турцией и Израилем — Анкара

В Турции заявили, что палестинские власти, в том числе различные политические фракции, приветствуют нормализацию отношений между Турцией и Израилем и хотят продолжения диалога.
«Шаги, предпринятые в наших отношениях с Израилем, никоим образом не уменьшат нашу поддержку палестинского дела. Наоборот, наши палестинские братья также заявляют, что эти шаги будут способствовать решению палестинского вопроса и улучшению положения палестинского народа», — сказал Эрдоган после двусторонней встречи с главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом в Анкаре.
Аббас не стал напрямую комментировать сближение Турции и Израиля, но поблагодарил Турцию за «непоколебимую» поддержку палестинцев.
«Мы знаем об их поддержке их законных прав, свободы и независимости. Мы знаем, что Турция и ее институты поддерживают палестинский народ и палестинское государство во всех областях и поддерживают их на международной арене», — сказал Аббас.
Встреча между Эрдоганом и Аббасом состоялась через несколько дней после того, как Израиль и Турция объявили о полном восстановлении дипломатических отношений, что стало последним шагом за несколько месяцев примирения между двумя странами.
Отдельно в телевизионном интервью телеканалу Haber Global во вторник министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу сказал, что кандидат в посла Израиля будет представлен президенту Тайипу Эрдогану в «ближайшие дни».
Ранее Курсор писал, что в сети показали, как Эрдоган принял Аббаса в Анкаре. Палестинский лидер встретился с Реджепом Тайипом Эрдоганом во время своего второго визита в Турцию за год.
Курсор сообщал, что состоялся разговор президента Герцога с Эрдоганом: о чем говорили главы государств. Герцог обсудил с турецким лидером вопросы восстановления дипломатического сотрудничества между странами, а также возвращения послов и консулов.
Кроме этого, Яир Лапид заявил, что Израиль и Турция вернутся к полной нормализации отношений.Израиль и Турция вернутся к полной нормализации отношений, включая восстановление послов и генеральных консулов.
Напомним, что Турция и Израиль объявят о возобновлении отношений.