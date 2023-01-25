Пхеньян закрывают на карантин: названа причина

Власти Северной ввели в Пхеньяне пятидневный карантин из-за увеличения количества случаев респираторного заболевания, которое не называется.

Об этом сообщает агентство Reuters.

В заявлении властей Северной Кореи нет упоминания о коронавирусе. При этом сообщается, что жители Пхеньяна не должны покидать свои дома, а также они должны делать температурный скрининг несколько раз в день.

Кроме этого, жители столицы делают запаса товаров, так как, возможно, будут введены более строгие карантинные меры. Информации о введении карантина в других регионах страны нет.

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