Представлен уникальный смартфон с самой высокой степенью защиты

Создатели во время разработки смартфона вдохновлялись известным супергероем Бэтменом. Задняя панель напоминает маску Темного рыцаря.

Компания Doogee, штаб-квартира которой находится в Китае, специализируется на выпуске защищенных смартфонов. И вот она представила новую удивительную модель S89 Pro. Устройство соответствует требованиям американского стандарта MIL-STD-810H и степеням IP68 и IP69K.

Примечательно, что смартфон вдохновлен популярным супергероем Бэтменом. Правда, по своим характеристикам S89 Pro скорее напоминает бюджетную модель:

дисплей 6.5 дюйма, IPS, 2340 x 1080 пикселей;

чипсет MediaTek Helio P90;

8 ГБ оперативной и 256 ГБ пользовательской памяти;

батарея на 12000 мАч, поддержка 65-Вт зарядки;

в качестве ОС выступает Android 12.

Смартфон поступает в продажу уже 25 июля по цене в 240 долларов.

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