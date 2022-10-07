Премьер-министр Великобритании оказалась в центре нового скандала

Лиз Трасс, которая начала исполнят обязанности премьер-министра 6 сентября, снова попала в скандал.

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс выступила с предложением, согласно которому британские домохозяйства будут получать деньги за экономию электроэнергии. Но это предложение понравилось не всем.

Об этом сообщает Daily mail.

Британская компания по сбыту газа и электроэнергии National Grid заявила, что предстоящей зимой нехватка газа может спровоцировать трехчасовые отключения света в некоторых районах страны в утренний или вечерний часы пик.

В ответ на это у Трасс предложили платить домохозяйствам Великобритании по 10 фунтов в день, чтобы они могли экономить электричество в час пик. Это позволило бы избежать отключений электроэнергии зимой.

Но после предложения Трасс главу правительства раскритиковали, так как проследить, будут ли люди отключать свет в час-пик, можно, если в домохозяйствах установлены «умные» счетчики. Такие счетчики уже были установлены в половине домов и малых предприятий. Но для множества абонентов эта возможность будет недоступной.

Ранее Курсор писал, что в Великобритании назревает политический кризис: премьер-министру грозит вотум недоверия. В Великобритании все чаще стали появляться сообщения о том, что новому премьер-министру Лиз Трасс могут вынести вотум недоверия.

Также в интернет попал личный номер телефона Лиз Трасс: что произошло. Неизвестные хакеры получили доступ к секретной информации и похитили данные о личных телефонах членов британского правительства.

Как сообщал Курсор, Лиз Трасс стала третьей женщиной премьер-министром Великобритании. Она победила своего прямого конкурента Риши Сунака с отрывом в 35% голосов (60399 против 81326).

Напомним, что ее предшественник, Борис Джонсон, официально ушел в отставку во время аудиенции у королевы в ее поместье Балморал в Шотландии. Перед этим он выступал у дома № 10 по Даунинг-стрит и заявил, что благодаря его политике Великобритания получила экономическую силу для борьбы с энергетическим кризисом.