Президент ПА встретился с президентом США Байденом

На опубликованном фото видно Аббаса, Байдена и его супругу, Джилл. В данный момент в офисах президента США и президента ПА никак не прокомментировали эту встречу.

رئيس السلطة محمود عباس يلتقي الرئيس الأميركي جو بايدن على هامش أعمال الدورة الـ 77 للأمم المتحدة في نيويورك. pic.twitter.com/eOPAKX9DFS — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 22, 2022

Помимо этого, в ООН Махмуд Аббас встретился с премьер-министром Великобритании Лизз Трасс, с которой они обсудили «вопросы, представляющие взаимный интерес».

Это произошло на следующий день после того, как Трасс заявила в разговоре с премьер-министром Яиром Лапидом, что хочет перевести посольство Великобритании из Тель-Авива в Иерусалим.

«Я благодарю мою хорошую подругу, премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, которая заявила, что положительно рассматривает вопрос о переносе посольства Великобритании в Иерусалим, столицу Израиля – мы будем продолжать укреплять партнерство между странами», – прокомментировал эту инициативу Лапид.

К слову, в своей речи перед Генасамблеей ООН Джо Байден прокомментировал военную агрессию *россии, ядерный шантаж путина, объявление частичной мобилизации и другие темы, о чем можно подробно прочесть в нашем материале.

Также «Курсор» сообщал о выступлении в ООН премьер-министра Яира Лапида. Он прокомментировал угрозы со стороны Ирана и заявил, что если Тегеран «получит ядерное оружие, то он его применит». Помимо этого, он считает, что решение израильско-палестинского конфликта на основе создания двух государств было правильным решением для Израиля.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!