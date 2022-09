Президент ПА встретился с президентом США Байденом

На опубликованном фото видно Аббаса, Байдена и его супругу, Джилл. В данный момент в офисах президента США и президента ПА никак не прокомментировали эту встречу.

Помимо этого, в ООН Махмуд Аббас встретился с премьер-министром Великобритании Лизз Трасс, с которой они обсудили «вопросы, представляющие взаимный интерес».

H.E. President Mahmoud #Abbas of the State of #Palestine and Minister Dr. Riyad Mansour @Palestine_UN join Prime Minister @trussliz of the @UKUN_NewYork on the sidelines of #UNGA to discuss issues of mutual interest. @UN #UnitedKingdom #UNGA77 pic.twitter.com/TMQXD7vuJa

— State of Palestine (@Palestine_UN) September 22, 2022