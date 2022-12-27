Путин запретил продавать российскую нефть странам, которые ввели ограничение цен

Запрещаются поставки иностранным юридическим и физическим лицам при условии, что в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.

Российский президент владимир путин* запретил продавать нефть покупателям, придерживающимся установленного странами Запада потолка цен.

Соответствующий указ глава кремля подписал во вторник, 27 декабря.

«Запрещаются поставки иностранным юридическим и физическим лицам при условии, что в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены», – говорится в документе.

Указ вступает в силу 1 февраля 2023 года и будет действовать до 1 июля 2023 года.

Реализацию указа путина должно обеспечить правительство России.

Как сообщал Курсор, в пятницу, 2 декабря, дипломаты из Европейского Союза договорились установить максимальную цену в $60 за баррель для российских нефтепродуктов.

Договоренность ЕС предусматривает, что сначала предельная цена на нефть из россии составит 60 долларов за баррель и будет пересматриваться каждые два месяца так, чтобы быть ниже рыночной на 5%.

Также мы писали от ом, что в россии расценивают введение странами Запада ценового потолка на ее нефть как «опасный и нелегитимный инструмент».

Также Курсор информировал о том, что китайская компания-перевозчик China Cosco Shipping Corp и греческая Avin International отказались перевозить российскую нефть марки ESPO из дальневосточных портов. Такая тенденция возникла после вступления в силу ценового потолка на нефть, установленного странами G7 и Евросоюзом.

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