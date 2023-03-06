Расследование военных преступлений рф: анонсировано создание Международного центра в Гааге

В центре будут храниться и анализироваться доказательства для будущих судебных процессов на уровне отдельных стран и международном суде.

В Гааге до начала лета должен заработать Международный центр преследования за преступления агрессии против Украины. Создание основных его структур будет завершено в течение двух месяцев.

Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд, информирует DW.

В центре будут храниться и анализироваться доказательства для будущих судебных процессов на уровне отдельных стран и международном суде.

При поддержке Евросюза уже была создана Совместная следственная группа для сбора доказательств и расследования основных международных преступлений, совершенных в Украине. В состав Совместной следственной группы входят Международный уголовный суд, Украина, а также Литва, Польша, Эстония, Латвия, Словакия, Румыния и Эстония.

Международный уголовный суд уполномочен преследовать самые тяжкие международные преступления: геноцид, преступления против человечности и военные преступления.

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Кроме этого, что аналитики ISW раскрыли катастрофические потери армии рф на войне в Украине. На самом деле, данные Генштаба Украины весьма далеки от реальных цифр.

Также военный эксперт считает, что война в Украине уже прошла экватор.

Напомним, что в кремле рассказали, когда закончится война в Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!