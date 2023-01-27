Стало известно, когда могут создать трибунал для путина

Заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что международный трибунал, в рамках которого россию* можно будет привлечь к ответственности за преступления против человечности и военные преступления в Украине, может быть создан уже к лету этого года.

Об этом сообщает Голос Америки.

«Мы упорно работаем над этим с нашими партнерами из G7 и из Украины, мы работаем над различными моделями. Я хотела бы, чтобы мы пришли к выводу к годовщине вторжении рф в Украину примерно в феврале, но это может занять еще несколько месяцев. Но к лету я бы хотела, чтобы этот механизм появился», — заявила Нуланд.

По ее словам, в настоящее время проводится работа по созданию правовых механизмов и сбору доказательств.

Еще 19 января Европейский паламент проголосовал за резолюцию, предусматривающую создание трибунала для высшего руководства рф, в частности для путина, за преступления и агрессию против Украины. В резолюции говорится и о привлечении к ответственности Александра Лукашенко и руководства Беларуси.

26 января ПАСЕ поддержала резолюцию, призывающую к созданию спецтрибунала для привлечения к ответственности высшего политического и военного руководства рф и Беларуси за преступления против Украины.

Ранее Курсор писал, что украинский генерал поделился планами ВСУ. Украинские власти ведут переговоры по поводу получения дальнобойных ракет, способных достать до москвы.

Курсор сообщал, что россия избрала новую тактику для войны в Украине. Эксперты определили самые уязвимые направление фронта, по которым российская армия будет первоочередно наносить удары.

Также в агентстве Fitch Ratings говорят, что война в 2023 году продолжится между Украиной и рф в рамках ее нынешних широких параметров.

О сроках завершения войны между Украиной и рф можно будет говорить после весны и начала лета 2023 года, потому что этот период будет решающим.

Кроме этого, что аналитики ISW раскрыли катастрофические потери армии рф на войне в Украине. На самом деле, данные Генштаба Украины весьма далеки от реальных цифр.

Также военный эксперт считает, что война в Украине уже прошла экватор.

Напомним, что в кремле рассказали, когда закончится война в Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!