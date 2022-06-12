Россия угрожает Польше ядерным ударом

После того, как польский депутат допустил передачу Украине ядерных боеголовок, российские политики заявили, что такие действия могут стать причиной начала ядерной войны.

Представитель МИД рф* мария захарова заявила, что польский депутат Радослав Сикорский, бывший министр иностранных дел Польши, предложивший передать ядерное оружие Украине за нарушение Будапештского меморандума, угрожает польскому народу.

«Польские политики, контролирующие американский приводной ремень, выставляют экстремистскую идеологию, распространяют ненависть, разжигают конфликты, а теперь угрожают планете нарушением режима нераспространения ядерного оружия», — написала захарова в Телеграмме.

Кроме того, председатель Госдумы россии вячеслав володин заявил, что если предложение Сикорского о предоставлении ядерного оружия Украине будет реализовано, то возможный ядерный конфликт уничтожит европейский континент.

Ранее Радослав Сикорский допустил передачу Украине ядерных боеголовок ссылаясь на то, что россия нарушила Будапештские договоренности напав на Украину.

Ранее «Курсор» сообщал, что россия не отказалась от плана полного захвата Украины. Сейчас основные усилия россияне сосредоточили на востоке, однако в россии не отказались от планов полного захвата Украины.

Еще напомним, что в Мариуполе россияне издеваются над местными жителями горячим душем в самую жару. Во временно оккупированном Мариуполе, который в настоящее время разрушен практически до основания и оказался на гране эпидемий, российские захватчики цинично продолжают издеваться над людьми.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!