С Байденом снова произошел инцидент на лестнице: момент попал на видео

Оплошности Джо Байдена сделали его легкой мишенью для республиканцев, которые требуют его отставки.

Президент США Джо Байден споткнулся на ступеньках борта Air Force One, возвращаясь из Сельмы, штат Алабама — это произошло с ним во второй раз за две недели. Последний раз он споткнулся 22 февраля, когда поднимался по трапу самолета, покидая Польшу.

TrumpWarRoomさんからRT: WATCH: Joe Biden stumbles up the Air Force One stairs for the second time in 2 weeks! pic.twitter.com/Wqt2zgp4C3 03月07日8時07分台のニュースでした — hagiwararyu (@hagiwararyu11) March 6, 2023

Джо Байден был в Алабаме, чтобы почтить память жестокого подавления марша за гражданские права 58 лет назад.

В Сельме президент США подчеркнул важность знания всей истории США, как «хорошей», так и «плохой».

«История имеет значение», — сказал президент во время выступления на мосту Эдмунда Петтуса, где 7 марта 1965 года полиция жестоко подавила марш сотен мирных активистов.

«Мы должны знать все. Хорошее, плохое, правду о том, кто мы как нация, и каждый должен знать правду о Сельме», — добавил он.

Его промахи и оплошности сделали Байдена легкой мишенью для республиканцев, которые требуют его отставки, утверждая, что он не в хорошей физической и умственной форме.

Президент еще не объявил о своей президентской кампании 2024 года, но первая леди Джилл Байден заявила в феврале, что ее муж «еще не закончил» и выдвинет свою кандидатуру в ближайшие месяцы.

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