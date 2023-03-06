Байден и Зеленский на боксерском ринге: опубликована обложка нового номера The Week

Президент Украины «превратился» в участника поединка, а глава Белого дома предстал в облике секунданта.

На обложке англоязычного иллюстрированного журнала The Week, который выйдет на следующей неделе, будут изображены «боксер» президент Украины Владимир Зеленский и его «ассистент» — глава Белого дома Джо Байден.

Подпись озаглавлена: «Второй раунд в Украине. Дадут ли Байден и НАТО Зеленскому то, что ему нужно для нокаута путина?»

Стоит отметить, что существуют две международные версии издания The Week: британская и американская. Обложки у них часто отличаются очень существенно. Это американская версия.

Ранее Курсор писал, что Китай обнародовал «мирный план» по Украине. Китай представил свою версию плана по прекращению войны в Украине, развязанной россией.

Курсор писал, что в ВСУ оценили угрозу масштабной атаки на Украину в годовщину вторжения рф. В Воздушны силах рассказали, чего украинцам ожидать от врага.

FT раскрыло подробности о том, как путин готовил нападение на Украину втайне от элиты кремля. Даже соратники российского диктатора узнали обо всем в день начала вторжения.

Годовщина вторжения рф в Украину: Зеленский опубликовал щемящее видео. Президент Украины отметил, что год борьбы стал годом боли, сожаления, веры и единства.

До этого в ВСУ рассказали о главной цели армии *рф в Украине. В ведомстве отметили, что россия усиливает боевые действия в Украине через год после своего вторжения с целью истощить украинские силы. Украинские военные уверены, что россия поставила перед собой цель захватить к лету всю неподконтрольную ей территорию в двух регионах, составляющих промышленную зону Донбасса на востоке Украины. Наиболее ожесточенные бои сейчас продолжаются вокруг восточного города Бахмута.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!