СМИ: ЕС подготовил два решения по статусу Украины

Европейский Союз рассматривает два варианта — положительный и отрицательный — статус вступления Украины в ЕС, об этом было объявлено в пятницу 10 июня.
Согласно документу, План А предусматривает, что Европейская комиссия придет к выводу, что Украина соответствует критериям, и ЕС уже признает статус кандидата. Любые дальнейшие шаги, такие как открытие переговоров, будут зависеть от реформ.
План Б предусматривает, что критерии установлены уже сейчас, и Украина будет «кандидатом» до тех пор, пока они не будут выполнены.
В этом случае у Украины появилась бы юридически признанная перспектива членства, которая до сих пор не была официально закреплена ни в одном документе.
Ранее редакция Курсора сообщала, что украинские артиллеристы показали, как «поджарили» позиции оккупантов.
Также наш сайт писал, что путин сравнил себя с Петром I.
Еще напомним, что жительница днр рассказала, как мужчин заставляют воевать.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!