СМИ: ЕС подготовил два решения по статусу Украины

В ближайшие дни Украину посетит президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая намерена объяснить президенту Владимиру Зеленскому положение вещей и подсказать, как Киев может предотвратить негативное решение саммита.

Европейский Союз рассматривает два варианта — положительный и отрицательный — статус вступления Украины в ЕС, об этом было объявлено в пятницу 10 июня.

Согласно документу, План А предусматривает, что Европейская комиссия придет к выводу, что Украина соответствует критериям, и ЕС уже признает статус кандидата. Любые дальнейшие шаги, такие как открытие переговоров, будут зависеть от реформ.

План Б предусматривает, что критерии установлены уже сейчас, и Украина будет «кандидатом» до тех пор, пока они не будут выполнены.

В этом случае у Украины появилась бы юридически признанная перспектива членства, которая до сих пор не была официально закреплена ни в одном документе.

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