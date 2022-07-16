СМИ: Скончалась первая жена Дональда Трампа

По предварительной информации, причиной смерти стала остановка сердца. Ивана была замужем за Трампом с 1977 по 1992 год и родила ему троих детей.

Медицинская экспертиза Нью-Йорка обнародовала предварительную причину смерти первой жены бывшего президента США Дональда Трампа.

Об этом пишет BBC.

Как известно, 73-летняя женщина погибла в результате несчастного случая. Согласно отчету главного судмедэксперта Нью-Йорка, Трамп умерла от полученных травм после падения с лестницы в своей квартире.

Как именно и почему произошло падение, пока не сообщают. Также пока нет никакой информации о токсикологических тестах.

Напомним, что Ивана Трамп умерла в возрасте 74 лет в своем доме в нью-йоркском районе Верхний Вест-Сайд. По предварительной информации, причиной смерти стала остановка сердца. Ивана была замужем за Трампом с 1977 по 1992 год и родила ему троих детей.

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