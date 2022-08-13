Специалисты назвали продукт, который поможет снизить смертность среди людей с болезнями сердца

Ученые выявили: употребление калиевой соли привело к снижению систолического артериального давления в среднем на 4,61 мм ртутного столбика.

Ученые из Австралии выяснили, что калиевая соль помогает при болезнях сердца. Так, в ВОЗ, к примеру, считают, что употребление слишком соленых продуктов повышает риск сердечных приступов и инсультов. Однако калиевая соль может стать отличной альтернативой.

Новое исследование опубликовано в журнале BMJ Heart.

Эксперты из Университета Нового Южного Уэльса, а также их коллеги из Великобритании, Китая и США смогли выяснить, что калиевая соль помогает снизить артериальное давление. В новом исследовании приняли участие примерно 32 тысячи человек. Добровольцев просили пройти 19 испытаний.

Как оказалось, употребление калиевой соли привело к снижению систолического артериального давления в среднем на 4,61 мм рт. ст., диастолическое понизилось на 1,61 мм рт. ст.

При этом давление снижалось независимо от возраста, пола, региона проживания, индекса массы тела, наличия гипертонии, а также исходных значений содержания натрия или калия в моче.

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