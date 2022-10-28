США снимают с вооружения самую мощную ядерную бомбу

В Соединенных Штатах приняли решение о снятии с эксплуатации термоядерной гравитационной бомбы B83-1.

Гравитационная бомба B83-1 будет снята с эксплуатации из-за того, что значительно возросли затраты на ее обслуживание.

Об этом говорится в оборонной стратегии США.

«Гравитационная бомба B83-1 будет снята с эксплуатации из-за увеличения ограничений на ее возможности и роста затрат на обслуживание», — заявили в США.

Согласно стратегии, Америка теперь будет использовать имеющиеся возможности для удержания тяжелых и глубоко спрятанных целей под угрозой. Кроме этого, Пентагон совместно со своими межведомственными партнерами планирует разработать длительный потенциал для улучшения поражения таких целей.

Также в стратегии говорится, что США решили отказаться от программы по созданию крылатых ракет с ядерным вооружением морского базирования.

Сообщается, что B83 — термоядерная гравитационная бомба переменной мощности. Эта бомба была разработана США еще в конце 1970-х годов. Она поступила на вооружение в 1983 году. Максимальная мощностью этой бомбы 1,2 мегатонна тротила.

Ранее Курсор писал, что в Пентагоне прокомментировали заявления путина о ядерном оружии. В США заявили, что применение ядерного оружия может значительно изменить ситуацию в целом мире.

Курсор писал, что путин заявил о возможности ядерной войны. путин воспользовался возможностью раскритиковать Украину и вспомнить о так называемой «грязной ядерной бомбе».

Курсор писал, что эксперт объяснил, зачем рф запустила фейк о «грязной бомбе» в Украине. Военный обозреватель Денис Попович отметил, что российские оккупанты хотят достичь важной для себя цели.

В Пентагоне прошел очередной брифинг для СМИ, на котором представитель минобороны США подробно ответил на несколько основных вопросов, связанных с действиями армии рф и попыток военных предводителей россиян раздувать тему с «грязной бомбой».

Курсор писал о совместном заявлении США, Британии и Франции по поводу «грязной бомбы», о которой заявил шойгу. Вчера министр обороны рф сергей шойгу* в телефонных разговорах с коллегами из Турции, США, Великобритании и Франции заявил, что Украина готовится к применению так называемой грязной бомбы.

Напомним, что аналитики рассказали, зачем россия распространяет фейки о «грязной бомбе».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!