Стало известно, что еще хочет захватить россия в Украине

По словам западных чиновников, есть большая вероятность того, что россия* планирует новое масштабное наступление в следующем году.

На Западе считают, что россия захочет захватить Одессу, которая является важным стратегическим портом. На данный момент порт заблокирован и не может осуществлять перевозки.

Об этом пишет Foreign Policy.

По словам одного чиновника, россия хочет отобрать все юго-западное побережье Украины, чтобы перекрыть доступ к морю. Одесса является важным торговым узлом, через который экспортируют украинское зерно. Если россияне смогут захватить одесский порт, то москва сможет контролировать глобальные поставки продовольствия.

«Есть предположение, что в 2023 году Украина может столкнуться с еще одним очень серьезным наступлением рф. Нам необходимо сделать все, что в наших силах, чтобы обеспечить их не только оборудованием, но и людьми, свежими и хорошо подготовленными людьми, чтобы украинцы выстояли», — заявил анонимный чиновник.

При этом, решительное сопротивление ВСУ при помощи Запада и собственные военные ошибки россии говорят о том, что планы россии по потенциальному захвату Одессы могут и не осуществиться, если даже оккупация города будет главной целью следующей фазы войны.

На Западе заявили, что россия хочет аннексировать Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую области. Также отмечается, что россии удалось достигнуть важных стратегических завоеваний на юге Украины.

Ранее Курсор писал, что Александр Лукашенко заявил, что Украина должна пообещать, что не будет угрожать россии. Самопровозглашенный президент Беларуси выдал очередные перлы, заявив, что российская федерация гарантирует безопасность Украины если будут приняты условия рф.

Ранее Курсор писал, что Bellingcat узнали, почему гиркин может свободно критиковать действия рф в войне против Украины. Журналисты считают, что игоря гиркина (стрелкова) поддерживают некоторые силовые группы в россии.

Курсор также сообщал, что в США заявили о критическом моменте в войне Украины против россии. Министр обороны США заявил, что контактная группа продолжает свою работу, потому что все понимают, с какой серьезной угрозой до сих пор сталкивается Украина.

Стало известно, почему армия россии отошла от Киева. Президент россии владимир путин заявил, что это было сделано для того, чтобы были «созданы условия для переговоров» с властями Украины.

Наша редакция писала, что названы условия для возможного завершения войны в Украине. Сейчас многие задаются вопросом, когда же может закончится развязанная россией* война против Украины?

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!