В длинных тирадах на YouTube 62-летний Фрэнк Джеймс, фигурант массовой стрельбы в Бруклине, заявил, что нацистская партия восстанет в США и поработит своих соседей.
Мужчина, разыскиваемый полицией в связи с массовой стрельбой в Нью-Йорке во вторник, сравнивал чернокожих американцев с евреями во время Холокоста в нескольких тирадах, размещенных в Интернете.
Об этом передает The Times Of Israel.
Во вторник утром в Бруклине вооруженный мужчина обстрелял поезд метро в час пик, ранив не менее 10 человек, и до сих пор находится на свободе.
Полиция прочесывает город в поисках 62-летнего Фрэнка Джеймса, предположительно причастного к насилию. Ключ от его арендованного фургона, который сейчас разыскивают, был найден в поезде среди вещей, предположительно принадлежащих нападавшему, вместе с кредитной картой Джеймса. Первоначальные сообщения о нападавшем соответствуют внешнему виду Джеймса.
Человек, который записывал видео под именем Фрэнк Джеймс на YouTube, регулярно публиковал жестокие фанатичные тирады. Полиция опубликовала фотографию человека, взятую с канала YouTube, а сотрудники правоохранительных органов подтвердили New York Times, что это тот самый человек, которого они искали.
На канале есть десятки видеороликов, некоторые продолжительностью более часа, в основном с участием Джеймса, разглагольствующего на камеру. Он часто обсуждает расу, насилие и текущие события, и его презрение направлено как на белых американцев, так и на других чернокожих, включая мэра Нью-Йорка Эрика Адамса.
Как минимум в трех видеороликах он сравнивает жизнь чернокожих американцев с евреями во время Холокоста.
В видео под названием «WE ARE THEM», опубликованном 2 февраля, он обсуждает полемику, разгоревшуюся в то время по поводу комментариев Вупи Голдберг о Холокосте. Голдберг сказала тогда, что Холокост был «не из-за расы», а из-за двух групп белых людей, «сражающихся друг с другом».
В бессвязной тираде человек, которого считают Джеймсом, заявил, что евреи — это не раса, но нацисты «создали совершенно новую реальность», которая позволила «убийство евреев и порабощение» всех, кого они считали низшими.
«Вот почему они называли себя расой господ. Нацисты называли себя расой господ, а все остальные должны были быть их рабами», — сказал он.
Он также заявил, что европейское рабство «уничтожило африканскую расу», и обвинил некоторых африканцев в том, что они позволили белым заниматься работорговлей. По его словам, подобно тому, как немцы считали евреев отдельной расой, группы в Африке считали себя отдельными друг от друга.
«Немцы видели в евреях расу, а мы, очевидно, видели друг в друге отдельные расы, отдельные группы. Там были зулу, банту, хауса», — говорит он.
«Семя для того, чтобы нацистская партия снова поднялась в этой стране, уже посажено, и я верю, что это произойдет», — сказал он, предсказывая, что чернокожие снова будут порабощены своими соседями, как евреи во время Холокоста.
«Еврей — это не раса. Это религия, которую нацисты превратили в расу», — заявил он.
В еще одном видео под названием «Рожденный в сумасшедшем доме», опубликованном 23 марта, он ссылается на «американский Освенцим», говоря, что люди разрушают окружающую среду и что «нас следует уничтожить».
«Молись, молись, пока твое гребаное лицо не отвалится. Вы не думаете, что евреи в Освенциме не молились? Как вы думаете, евреи в [Биркенау] не молились? Пришел ли их Бог и спас их? И это якобы изначальный народ Божий. Их молитвы ничего для них не сделали», — сказал он.
В одном недавнем видео он обсуждал, как легко было бы совершить преступление в метро, а в других видео он снимал метро Нью-Йорка.
На баннере его Youtube-канала изображен будильник с надписью «Слишком поздно».
Ранее Курсор писал, что полиция Нью-Йорка разыскивает водителя фургона в связи с терактом в метро.