Стрельба в метро Нью-Йорка: подозреваемый сравнивал чернокожих американцев с евреями Холокоста

В длинных тирадах на YouTube 62-летний Фрэнк Джеймс, фигурант массовой стрельбы в Бруклине, заявил, что нацистская партия восстанет в США и поработит своих соседей.

Мужчина, разыскиваемый полицией в связи с массовой стрельбой в Нью-Йорке во вторник, сравнивал чернокожих американцев с евреями во время Холокоста в нескольких тирадах, размещенных в Интернете.

Об этом передает The Times Of Israel.

Во вторник утром в Бруклине вооруженный мужчина обстрелял поезд метро в час пик, ранив не менее 10 человек, и до сих пор находится на свободе.

Полиция прочесывает город в поисках 62-летнего Фрэнка Джеймса, предположительно причастного к насилию. Ключ от его арендованного фургона, который сейчас разыскивают, был найден в поезде среди вещей, предположительно принадлежащих нападавшему, вместе с кредитной картой Джеймса. Первоначальные сообщения о нападавшем соответствуют внешнему виду Джеймса.

Человек, который записывал видео под именем Фрэнк Джеймс на YouTube, регулярно публиковал жестокие фанатичные тирады. Полиция опубликовала фотографию человека, взятую с канала YouTube, а сотрудники правоохранительных органов подтвердили New York Times, что это тот самый человек, которого они искали.

This is Frank James who is a person of interest in this investigation. Any information can be directed to @NYPDTips at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/yBpenmsX67 — NYPD NEWS (@NYPDnews) April 12, 2022

На канале есть десятки видеороликов, некоторые продолжительностью более часа, в основном с участием Джеймса, разглагольствующего на камеру. Он часто обсуждает расу, насилие и текущие события, и его презрение направлено как на белых американцев, так и на других чернокожих, включая мэра Нью-Йорка Эрика Адамса.

Как минимум в трех видеороликах он сравнивает жизнь чернокожих американцев с евреями во время Холокоста.

В видео под названием «WE ARE THEM», опубликованном 2 февраля, он обсуждает полемику, разгоревшуюся в то время по поводу комментариев Вупи Голдберг о Холокосте. Голдберг сказала тогда, что Холокост был «не из-за расы», а из-за двух групп белых людей, «сражающихся друг с другом».