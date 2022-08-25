Ученые нашли способ предсказывать опасные вспышки на Солнце

Мощные солнечные вспышки можно было бы лучше предсказывать, используя магнитное поле Солнца в качестве «солнечных часов».

В течение 400 лет солнечные пятна использовались для измерения солнечного цикла, но недавно предложенная система «Пятый круг Солнца» могла предсказывать опасные и жестокие солнечные явления на годы вперед.

Новое исследование, опубликованной в журнале Frontiers in Astronomy and Space Sciences, предполагает, что «солнечные часы», основанные на магнитном поле Солнца , могут быть более точным способом прогнозирования опасных солнечных вспышек , которые угрожают системам связи на Земле , на годы вперед.

Предложенная ученым Партнерства по исследованию гелиофизики и космической среды (PHaSER) Робертом Лимоном, новая структура основана на исследованиях, которые указывают на заметные, а иногда и резкие изменения в солнечном цикле, происходящие с ритмом в каждую пятую часть цикла.

Назвав частоту «Пятый круг Солнца», Лимон и его команда считают, что, несмотря на то, что солнечные циклы могут варьироваться в зависимости от месяцев или даже лет, они по-прежнему работают с четкой и предсказуемой последовательностью событий.

Если это правильно, концепция «солнечных часов» может заменить текущий метод, используемый для измерения солнечного цикла: наблюдения за солнечными пятнами, который существует уже четыре столетия.

Солнце имеет приблизительный солнечный цикл в 11 лет, при этом пониженная солнечная активность (солнечный минимум) используется для определения начала каждого цикла. Лимон считает, что этот метод отслеживания солнечных циклов является произвольным и неточным. Его новая концепция основана на исследовании, опубликованном два года назад, в котором указывалось на существование явления в солнечном цикле, которое авторы назвали «терминатором».

Лимон и его коллеги использовали данные, собранные Радиоастрофизической обсерваторией Доминиона в Пентиктоне, Канада, и Солнечной обсерваторией Уилкокса в Стэнфордском университете, чтобы определить закономерности солнечного цикла.

«На сколько разных солнечных объектов мы можем смотреть? И потом мы поняли, что все они пересекаются в одном и том же наборе пятых», — сказал Лимон.

Они обнаружили, что изменения происходят ровно за 1/5 цикла. В течение 2/5 цикла на полюсах Солнца образуются темные области, известные как дыры в полярной короне. На отметке 3/5 Солнце произвело последнюю в этом цикле вспышку X-класса, сильную и потенциально опасную солнечную вспышку. При этом в 4/5 цикла солнечные пятна в фотосфере Солнца достигают минимума. Затем, завершающее событие цикла, солнце проходит через другой «терминатор».

Схема, предложенная Лимоном и его коллегами, предполагает, что текущий цикл Солнца начался в декабре 2021 года и закончится в середине 2027 года.

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