Ученые обнаружили в океане уникальных существ, которым более 300 лет

Лишь недавно ученым удалось выяснить, что морские губки процветают в негостеприимных водах, переваривая окаменелые останки обширного сообщества червей, вымерших тысячи лет назад.

Ученые на вершине подводной горы в Северном Ледовитом океане обнаружили гигантскую колонию морских губок, которые питаются окаменелостями и живут более 300 лет. Сама гора была выявлена еще в 2011 году.

Как рассказал Антье Боэтиус из Центра полярных и морских исследований имени Гельмгольца, во время исследования не было видно морского дна, однако удалось заметить наличие жизни.

По словам ученых, некоторые из губок даже могут передвигаться, хоть и очень медленно. Само передвижение не было зафиксировано, однако были замечены следы. Это уникальная находка, так как раньше ничего похожего не удавалось обнаружить.

Ученые теперь пытаются понять, что станет с этой колонией губок, когда запасы окаменелостей древних морских червей закончатся. Кроме того, на нее также могут повлиять изменения климата и загрязнение мирового океана.

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