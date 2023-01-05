Ученые предупреждают о падении человеческой цивилизации

Ученые из Стэнфорда заявили, что человеческая цивилизация может вскоре прекратить свое существование.

Ученых из Стэнфордского университета стали гостями программы «60 минут» Скотта Пелли на канале CBS, во время которой обсуждался глобальный кризис массового вымирания на нашей планете. Прогнозы ученых оказались не очень утешительными.

Об этом сообщает Futurism.

Тони Барноски, биолог из Стэнфорда, заявил, что в современном мире темпы вымирания видов в 100 раз выше, чем за всю историю Земли. Он добавил, что наша планета сталкивается с одним из самых худших вымиранием за все время существования жизни на Земле.

Ученые отметил, что Земле удавалось восстанавливаться после аналогичных событий, однако многие виды, обитающие на земле, к сожалению, не смогут это сделать. Он добавил, что это относится и к людям и определенным аспектам нашей цивилизации в том виде, в каком все мы знаем ее сейчас.

«Я и большинство моих коллег считаем, что мы смирились с этим. Что следующие несколько десятилетий будут концом нашей цивилизации в привычном для нас виде», — заявил Пол Эрлих из Стэнфорда.

Согласно прогнозу, если человечество как вид переживет массовое вымирание, то люди столкнутся с разрушением среды обитания, разрушением естественной пищевой цепи, бесплодием почвы и многими другими негативными последствиями. А все это приведет к падению современного общества.

«Мы убиваем планету, планета справится. Мы убиваем собственный способ жизни», — сказал Барноски.

Ученые отметили, что человечеству необходимо резко изменить курс, чтобы спасти планету.

Ранее Курсор писал, что названа часть света, которая нагревается вдвое быстрее других. Последние десятилетия ученые активно отслеживают скорость нагрева Земли и стараются сдержать глобальное потепление всеми доступными способами.

Кроме этого, климатолог предсказал дату следующего «конца света». По данным ученого, к 2100 году глобальная температура поднимется на 4,4 градуса. Также ученые смоделировали, как будет выглядеть Земля через 300 млн лет.

Напомним, что глобальное потепление приведет к суперливням на Земле.