Ученые выяснили разрушительные последствия «тихой болезни» астронавтов

В новом исследовании, опубликованное в Scientific Reports, ученые заявили, что астронавты теряют в космосе костную массу на десятилетия, и многие из них не восстанавливаются даже после года пребывания на Земле. Они предупреждают, что это может стать «большой проблемой» для будущих миссий на Марс.

Предыдущие исследования показали, что астронавты теряют от 1% до 2% плотности костей за каждый месяц, проведенный в космосе, поскольку отсутствие гравитации снимает нагрузку с их ног.

Чтобы выяснить, как астронавты восстанавливаются после того, как они возвращаются на землю, ученые провели сканирование запястей и лодыжек 17 астронавтов до, во время и после пребывания на МКС.

По словам соавтора исследования Стивена Бойда из канадского Университета Калгари и директора Института здоровья костей и суставов Маккейга, плотность костей, потерянная астронавтами, была эквивалентна тому, сколько они потеряли бы за несколько десятилетий, если бы вернулись на Землю.

Исследователи обнаружили, что плотность голени у девяти астронавтов не полностью восстановилась после года на Земле, и им все еще не хватало костной массы примерно за десятилетие. Астронавты, которые отправились в самые длительные миссии, которые длились от четырех до семи месяцев на МКС, восстанавливались медленнее всего.

«Чем дольше вы проводите в космосе, тем больше костей теряете», — сказал Бойд AFP.

Бойд сказал, что это «большое беспокойство» по поводу запланированных будущих миссий на Марс , в ходе которых астронавты могут провести годы в космосе.

«Будет ли со временем ухудшаться ситуация или нет? Мы не знаем», — сказал он.

Исследование моделирования 2020 года предсказало, что в течение трехлетнего космического полета на Марс 33% астронавтов будут подвержены риску остеопороза.

Бойд сказал, что некоторые ответы могут быть получены из исследований, которые в настоящее время проводятся на астронавтах, которые провели на борту МКС не менее года.

Гийемет Гоклен-Кох, глава отдела медицинских исследований французского космического агентства CNES, сказала, что невесомость, которую можно испытать в космосе, — это «наиболее резкое отсутствие физической активности».

Новое исследование также показало, что космический полет изменяет структуру и самих костей. Ученые планируют продолжить свою работу, чтобы получить новые данные о влиянии невесомости на организм человека.

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