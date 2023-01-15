Удар по жилому дому в Днепре: обнародованы новые данные

Число погибших в результате ракетного обстрела россией* многоэтажки в Днепре возросло до 20 человек, сообщает AFP.

В результате удара по многоквартирному дому в южно-центральном украинском городе были разрушены десятки квартир, от 100 до 200 человек остались без крова.

As a result of the russian missile attack on the #Dnipro:

— 21 people died, including 1 child.

— 73 people were injured, including 14 children;

— 38 people were saved, including 6 children,

— 37 missing.

Rescue and search operations continues.#russiaisateroriststate pic.twitter.com/eN8ZhOwaMJ — Writings from the war (@WarWritings) January 15, 2023

Ранее сообщалось, что число погибших составляет не менее 14 человек. В воскресенье губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко сообщил в приложении для обмена сообщениями Telegram, что по меньшей мере 20 человек погибли, а судьба 40 человек остается неизвестной.

Напомним, что в 11 областях Украины были введены аварийные отключения электроэнергии после ударов россии по объектам энергетической инфраструктуры в субботу. В сообщении в Telegram сетевой оператор «Укрэнегро» сообщил, что действующие по стране лимиты потребления превышены в 11 регионах, в результате чего «были применены аварийные отключения».

Кроме того, молдавские власти заявили, что на их территории недалеко от границы с Украиной были обнаружены обломки ракеты. В субботу они заявили, что находка была сделана «после массированных российских бомбардировок Украины» и что это уже третий случай падения ракет на территорию Молдовы.

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Напомним, что Зеленский рассказал про сигнал, свидетельствующий о неудачах рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.