В Италии объявлено чрезвычайное положение

Итальянское правительство объявило в северных регионах чрезвычайную ситуацию из-за аномальной засухи в стране.

В пяти северных регионах Италии объявлено чрезвычайное положение из-за пересыхания реки По. На эту реку приходится около трети сельскохозяйственного производства страны.

Об этом сообщает Reuters.

Постановление правительства Италии позволит местным властям снизить бюрократическую волокиту и срочно принять необходимые меры.

Чрезвычайное положение из-за аномальной засухи введено в следующих регионах страны: Эмилия-Романья, Фриули-Венеция-Джулия, Ломбардия, Пьемонт и Венето.

Кроме этого, правительство выделяет 36, 5 млн евро на решение проблем, вызванных аномальной засухой.

СМИ Италии пишут, что премьер-министр Марио Драги может назначить уполномоченного для координации мер реагирования на засуху.

Выжженная земля: последствия пожара в национальном парке Тель-Гезер показали с воздуха. По меньшей мере девять пожарных бригад боролись с пламенем, которое началось в поле недалеко от Бейт-Уззиэля и распространилось на город Кармей-Йосеф.

Курсор ранее писал, что жуткий пожар вспыхнул в еврейском детском лагере в Мэриленде. По словам официальных лиц, пострадавших нет.

Также сообщалось, что в Рамат-Гане вспыхнула популярная закусочная.