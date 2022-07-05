Выжженная земля: последствия пожара в национальном парке Тель-Гезер показали с воздуха

Вчера вечером пожарная служба сообщила, что им удалось потушить масштабный полевой пожар, начавшийся возле мошава Бейт-Узиэль.
20 пожарных расчетов, 4 самолета и два вертолета пожарной авиации принимали участие в тушении огня.
Из леса а-Мегиним были эвакуированы более тысячи скаутов.
Еще вчера в СМИ писали, что пожар почти полностью уничтожил археологический парк и национальный парк на месте древнего хаананского города.
Эта информация подтвердилась, когда сегодня в сети показали, что осталось от парка:
Курсор ранее писал, что жуткий пожар вспыхнул в еврейском детском лагере в Мэриленде. По словам официальных лиц, пострадавших нет.
Также сообщалось, что в Рамат-Гане вспыхнула популярная закусочная.
Еще редакция информировала, что ЦАХАЛ предотвратил контрабанду оружия из Иордании. Солдаты Армии обороны Израиля заметили на границе с Иорданией четырех подозрительных мужчин. После их ареста выяснилось, что они пытались доставить в страну четыре пистолета и четыре винтовки.
Кроме того, ХАМАС и Хизбалла опасаются сотрудничества Израиля и арабов в сфере безопасности. ХАМАС и другие палестинские террористические группировки в последние несколько дней проводят встречи в Ливане, чтобы обсудить «опасности» надвигающегося создания альянса безопасности между Израилем и некоторыми арабскими странами, включая Саудовскую Аравию.