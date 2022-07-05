Выжженная земля: последствия пожара в национальном парке Тель-Гезер показали с воздуха

По меньшей мере девять пожарных бригад боролись с пламенем, которое началось в поле недалеко от Бейт-Уззиэля и распространилось на город Кармей-Йосеф.

Вчера вечером пожарная служба сообщила, что им удалось потушить масштабный полевой пожар, начавшийся возле мошава Бейт-Узиэль.

20 пожарных расчетов, 4 самолета и два вертолета пожарной авиации принимали участие в тушении огня.

Из леса а-Мегиним были эвакуированы более тысячи скаутов.

Еще вчера в СМИ писали, что пожар почти полностью уничтожил археологический парк и национальный парк на месте древнего хаананского города.

Эта информация подтвердилась, когда сегодня в сети показали, что осталось от парка:

כך נראה הבוקר הגן הלאומי תל גזר ההיסטורי לאחר השריפה שפרצה בו אתמול

(מיכל וסרמן, צילום: כבאות והצלה) pic.twitter.com/1mDxdoqJyc — כאן חדשות (@kann_news) July 5, 2022

Курсор ранее писал, что жуткий пожар вспыхнул в еврейском детском лагере в Мэриленде. По словам официальных лиц, пострадавших нет.

Также сообщалось, что в Рамат-Гане вспыхнула популярная закусочная.

Еще редакция информировала, что ЦАХАЛ предотвратил контрабанду оружия из Иордании. Солдаты Армии обороны Израиля заметили на границе с Иорданией четырех подозрительных мужчин. После их ареста выяснилось, что они пытались доставить в страну четыре пистолета и четыре винтовки.

Кроме того, ХАМАС и Хизбалла опасаются сотрудничества Израиля и арабов в сфере безопасности. ХАМАС и другие палестинские террористические группировки в последние несколько дней проводят встречи в Ливане, чтобы обсудить «опасности» надвигающегося создания альянса безопасности между Израилем и некоторыми арабскими странами, включая Саудовскую Аравию.