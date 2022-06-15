В Польше заявили о возможности распространения войны за границы Украины

Польский вице-премьер Ярослав Качиньский заявил, что страны Запада избегают открытого противостояния с рф*, которая вторглась в Украину.

Ярослав Качиньский считает, что такая позиция показывает слабость западных стран.

Об этом говорится в материале Gazeta Polska.

По его словам, зацикленность стран на том, чтобы избежать войны «делает нас в некотором смысле слабее в этом противостоянии с россией, которая не уважает никаких ценностей».

По мнению польского политика, существует вероятность того, что война может распространится за пределы Украины. Это может произойти в результате иррациональных решений в Москве. В частности, если российские войска потерпят очень серьезное поражение на фронте или «начнутся беспорядки внутри россии».

Курсор сообщал, что специалисты озвучили вероятность вступления Беларуси в войну против Украины. В Соединенных Штатах считают, что Александр Лукашенко не будет рисковать своей властью и вводить войска на территорию Украины.

Курсор писал, что американская разведка США озвучила сценарии россии относительно войны в Украине. Ряд аналитиков считают, что полномасштабное вторжение российской федерации* в Украину подошло к своей ключевой точке.

Курсор сообщал, что аналитики рассказали, как долго может продлиться война в Украине. По словам международных исследователей, война в Украине может превратиться в замороженный конфликт с россией, который может затянуться на десятилетие или даже более.

Кроме этого, Украина заявила, что получила только 10 процентов вооружений, обещанных Западом. Заместитель министра обороны Украины заявила о том, что темпы поставок западного оружия в страну слишком медленные. Из-за такого промедления россия с каждым днем захватывает все больше территорий.

Курсор также сообщал, что американский конгрессмен рассказал, почему путин решился на полномасштабную войну с Украиной.

Еще напомним, что известный американский философ рассказал, что случится с россией после войны с Украиной.