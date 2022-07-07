В сети показали, как украинцы применяют ракеты для уничтожения укреплений и железнодорожных узлов

По всей вероятности, на видео фигурирует один из самолетов, который удалось «поставить на крыло» уже во время войны с помощью «запчастей» от Пентагона.

Штурмовики Су-25 тактической авиации Воздушных сил Украины выпустили по российским оккупантам неуправляемые авиационные ракеты (НАР) типа С-25 советского производства. И это был первый известный за время случай применения таких ракет для ударов по врагу.

Об этом пишет Defense Express.

На видео показано, как действует пара украинских штурмовых самолетов.

Если рассмотреть это видео более подробно, то мы увидим под крыльями штурмовиков ракеты типа С-25-ОФ или С-25-ОФМ.

Особенность таких НАР – они предназначены для уничтожения вражеских укреплений, ударов по железнодорожным узлам и другим логистическим объектам противника, ну и также – по командным пунктам, взлетно-посадочным полосам или даже кораблям. Ракеты типа С-25-ОФ обладают БЧ массой 194 кг, ракеты типа С-25-ОФМ – массой 150 кг.

Если снова всмотримся в видео, то увидим еще одну деталь – на ребрах крыла одного из штурмовиков нанесена сине-желтая полоса, в цветах национального флага, не являющегося «стандартным» камуфляжем для украинских Су-25.

По всей вероятности, на видео фигурирует один из самолетов, который удалось «поставить на крыло» уже во время войны с помощью «запчастей» от Пентагона.

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