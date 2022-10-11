В сети появились кадры разрушительного урагана Джулия в Никарагуа

Ураган «Джулия» пронесся по Никарагуа в воскресенье, обрушив на страну ветры и проливные дожди. Страны Центральной Америки могут пострадать от потенциально опасных для жизни внезапных наводнений и оползней.

По данным метеорологического агентства страны, максимальная устойчивая скорость ветра оценивалась в 140 км/ч, когда шторм обрушился на берег недалеко от района Лагуна-де-Перлас, пишет портал cikavosti.com.

Отмечается, что пятый в этом сезоне атлантический ураган немного ослаб до тропического шторма со стойкими ветрами со скоростью около 113 км/ч, когда он следовал на запад через Никарагуа.

Национальный центр США по ураганам предупредил, что ураган «Джулия», чей центр находился примерно в 105 км северо-восточнее столицы Манагуа, все еще опасен не только для Никарагуа, но и для соседних стран.

«Эти дожди могут вызвать опасные для жизни внезапные наводнения и оползни в Центральной Америке, при этом опасные условия также достигают юга Мексики», — говорится в бюллетене агентства.

Как сообщал Курсор, 28 сентября на Флориду (США) обрушился сильнейший ураган «Иан», который буквально высосал всю воду из мелководного устья залива Тампа и превратил его в илистую «пустыню»,

Эксперты отметили, что в то время, как над Флоридой бушевал ураган, уровень воды в заливе Тампа снизился почти на 2 метра. А некогда оживленная гавань больше напоминала пустыню — люди не только могли видеть, но и гулять по дну мелководного устья залива. Подобное явление наблюдалось не только здесь, но и в гаванях и на пляжах по всему западному побережью Флориды.

Курсор писал ранее, что ученым удалось изнутри снять мощный ураган «Фиона».