В Сингапуре создали прототип компактного тестера на коронаувирус

Как заявили разработчики из США и Сингапура, новое устройство определяет коронавирус в выдыхаемом человеком воздухе за 5 минут и с точностью 95 процентов.

Чаще всего на коронавирус тестируют при помощи ПЦР-тестов. И вот в США разработали свой уникальный тестер, который улавливает частички коронавируса в воздухе, который выдыхает человек. Инженеры из Сингапура уже создали первый прототип такого устройства.

Об этом сообщает портал ACS Nano.

Устройство называется smaRT-LAMP. В набор также входит специальное приложение для смартфонов, которые работают на базе Android. Оно стоит примерно 100 долларов. А вот сделать один такой тест стоит примерно 7 долларов США.

Для того, чтобы определить, заражен человек или нет, устройству нужно всего 10 секунд. Прототип уже успели испытать на 501 человеке. Ложные результаты составили лишь 0,1 процента от общего числа тестов.

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