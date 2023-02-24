В США озвучили условие для переговоров с россией по Украине

Соединенные Штаты назвали условие, при котором они готовы начать переговоры с россией* по Украине.

По словам заместителя государственного секретаря Соединенных Штатов по политическим делам Виктории Нуланд, Вашингтон готовы к переговорам с москвой, но только, если за основу будет взят план «Формулы мира», который предложил президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщают американские СМИ.

«Украина предложила план по достижению мира из десяти пунктов. россия никак не отреагировала на этот план. Если бы мирные переговоры начались на основе формулы справедливого мира, которую предложили украинцы, конечно, мы бы это поддержали», — сказала Нуланд.

Она также повторила слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что «если россия перестанет воевать, война закончится, а если Украина прекратит воевать, то закончится Украина».

В прошлом году на саммите G20 президент Украины Владимир Зеленский озвучил мирный план, состоящий из 10 пунктов:

Радиационная и ядерная сохранность. Продовольственная безопасность. Энергетическая сохранность. Освобождение всех пленных и депортированных украинцев. Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка. Выведение русских войск и прекращение боевых действий. Возвращение справедливости. Противодействие экоциду. Недопущение эскалации. Фиксация окончания войны.

Ранее Курсор писал, что Китай обнародовал «мирный план» по Украине. Китай представил свою версию плана по прекращению войны в Украине, развязанной россией.

Курсор писал, что в ВСУ оценили угрозу масштабной атаки на Украину в годовщину вторжения рф. В Воздушны силах рассказали, чего украинцам ожидать от врага.

FT раскрыло подробности о том, как путин готовил нападение на Украину втайне от элиты кремля. Даже соратники российского диктатора узнали обо всем в день начала вторжения.

Годовщина вторжения рф в Украину: Зеленский опубликовал щемящее видео. Президент Украины отметил, что год борьбы стал годом боли, сожаления, веры и единства.

До этого в ВСУ рассказали о главной цели армии *рф в Украине. В ведомстве отметили, что россия усиливает боевые действия в Украине через год после своего вторжения с целью истощить украинские силы. Украинские военные уверены, что россия поставила перед собой цель захватить к лету всю неподконтрольную ей территорию в двух регионах, составляющих промышленную зону Донбасса на востоке Украины. Наиболее ожесточенные бои сейчас продолжаются вокруг восточного города Бахмута.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!