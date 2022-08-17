Война в Украине: сеть насмешило курьезное видео с самоликвидацией российской БМП

Сеть насмешил эпизод по самоуничтожению российской БМП. Видео распространили в соцсетях.

#Ukraine: The crew of a Russian BMP-1 infantry fighting vehicle decides to take the safest route — right between two previously destroyed Russian BMP-1AM and BMP-2 in Yakovlivka pic.twitter.com/v0Xv1zBg0V — Harish Deshmukh (@DeshmukhHarish9) August 16, 2022

На видео зафиксированы две пораженные российские бронемашины – БМП-1АМ «Басурманин» и БМП-2, которые стоят неподалеку друг от друга.

На видео есть также третья БМП – она едет вперед и прекрасно «видит» пораженные БМП. В сети предполагают, что экипаж этой третьей «живой» машины наблюдал за тем, как именно были поражены близлежащие БМП.

Однако экипаж бронемашины БМП-1 решил выбрать «лучший» способ проехать вперед, а именно прямо посреди двух поврежденных бронемашин, и натолкнулся на мину. Произошел мощный взрыв, и, похоже, дальше экипаж БМП будет идти пешком.

Курсор ранее сообщал о ЧП в Крыму: момент взрыва под Джанкоем попал на видео. Город Джанкой – это своеобразные ворота в Крым. Там очень большая железнодорожная станция, через которую перебрасывают и войска, и боеприпасы, и технику.

«Задело» поезда на Крымском мосту: появились новые подробности взрыва возле Джанкоя. По сообщениям СМИ, взрыв в Джанкое был настолько мощным, что это «задело» поезда на «Крымском мосту».

Напомним, что генерал рассказал, когда в Украине закончится горячая фаза войны.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!