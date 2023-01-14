Взрыв на газопроводе в Литве: стала известна причина происшествия

В пятницу, 13 января, на магистральном газопроводе в Литве произошел взрыв, но, к счастью, обошлось без пострадавших. Стало известно, что могло стать причиной происшествия.

Об этом рассказали на Литовском национальном телевидении.

По словам, генерального директора предприятия Amber Grid, оператора газовых сетей Литвы Нямунаса Бикнюса, первычный осмотр показал, что спровоцировать взрыв могла техническая неполадка, в частности повреждение одного из швов на месте стыка труб.

По предварительной версии, диверсию можно исключить, все указывает на то, что это был несчастный случай.

Отметим, что после взрыва газопровода и пожара, который возник на месте ЧП, власти эвакуировали около 80 жителей села Валакеляй, но в ночь на субботу им разрешили вернуться домой.

«Курсор» писал ранее, что НАТО и ЕС создают целевую группу для усиления защиты критической инфраструктуры в ответ на прошлогоднюю атаку на газопроводы «Северный поток».

Еще мы писали, что в чувашии (российская федерация*) произошел масштабный пожар на магистральном газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород.

Напомним, что в российском городе волгоград произошел взрыв на заводе. В цехе по производству радиаторов загорелась алюминиевая пыль, площадь пожара составляет 40 квадратных метров.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!