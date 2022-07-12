Жителей Нью-Йорка готовят к ядерному удару

Департаментом по чрезвычайным ситуациям Нью-Йорка обнародовал специальную видеоинструкцию, в которой объясняет горожанам алгоритм, по которому необходимо действовать, если произойдет ядерный удар.
Ролик был опубликован на странице департамента в YouTube.
Основные правила, которые были озвучены жителям города:
- спрятаться в помещении (лучше всего в подвале),
- держаться как можно дальше от окон,
- найти источник информации о происходящем и следить за ситуацией,
- если при ударе вы оказались на улице, то нужно немедленно смыть с себя радиоактивную пыль,
- при ударе запрещено покидать дома без разрешения властей.
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