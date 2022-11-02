ЦИК подсчитал 84% голосов: какие партии проходят в Кнессет

Вчера, 1 ноября, состоялись выборы в Кнессет 25-го созыва. ЦИК продолжает подсчет голосов.
Согласно последним данным, уже подсчитаны 4 0812 43 голосов, приблизительно 84% всех голосов избирателей, проголосовавших накануне.
Результаты подсчета более 84%:
- Ликуд — 23,21% голосов
- Еш Атид — 17,92% голосов
- Религиозный сионизм — 10,31% голосов
- Лагерь государственников — 8,91%
- ШАС – 8,41% голосов
- Яадут а-Тора – 6,22% голосов
- РААМ — 4,35% голосов
- НДИ — 4,33% голосов
- ХАДАШ-ТААЛ — 3,92% голосов
- Авода — 3,57% голосов
На данный момент, не проходят в Кнессет, но близки к этому: МЕРЕЦ — 3,20% голосов, Балад — 3,05% голосов.
Сейчас мандаты в Кнессете распределились бы следующим образом:
- Ликуд – 31 мандат
- Еш Атид – 24 мандата
- Религиозный сионизм – 14 мандатов
- Лагерь государственников – 12 мандатов
- ШАС – 12 мандатов
- Яадут а-Тора – 8 мандатов
- НДИ – 5 мандатов
- РААМ – 5 мандатов
- ХАДАШ-ТААЛ – 5 мандата
- Авода – 4 мандата
Блок Нетаниягу получает 65 мандатов, блок Лапида (без ХАДАШ-ТААЛ) — 50 мандатов.
МЕРЕЦ в настоящее время не хватает 3,25% голосов, необходимых для победы в Кнессете (3,2%). Балад также приближается к порогу, набрав 3,05% от общего числа голосов. Не преодолела избирательного порога партия Айелет Шакед.
В ЦИК отметили, что явка на выборах в Кнессет 25-го созыва составила 71,3%. Это самая высокая явка с 1999 года.
Текущий подсчет не отражает общего числа голосов, поскольку бюллетени поступают из разных районов страны в разное время, и проценты, отведенные каждой партии, вероятно, изменятся по мере продолжения подсчета.
Ранее Курсор писал, что подсчитано почти 80% голосов: сколько набрал блок Нетаниягу. Исламистская партия Раам, которая, по прогнозам, получит четыре места, в настоящее время значительно превышает избирательный порог.
Курсор сообщал, что Либерман разочарован результатами выборов: Мы сделали все возможное. Председатель «Исраэль Бейтену» Авигдор Либерман заявил, что «независимо от окончательных результатов выборов, мы будем их уважать».
Лапид: Мы будем терпеливо ждать, пока не будет подсчитан последний голос. Согласно последним подсчетам ЦИК, партия премьер-министра Яира Лапида занимает второе место по величине в Кнессете.
Кроме этого, появились первые комментарии политиков после оглашения результатов экзитполов. «Ликуд» начинает осторожно праздновать победу, тогда как в «Еш Атид» предлагают дождаться официальных результатов голосования.
Как сообщал Курсор, Нетаниягу заяивл, что «мы получили огромный вотум доверия, мы на пороге великой победы». Председатель «Ликуда» Биньямин Нетаниягу выступил в штаб-квартире партии после того, как экзитполы показали, что его блок получил достаточно мест в Кнессете для формирования правительства.
Напомним, что в «Ликуд» призвали отправить подкрепления полиции на все избирательные участки в арабском секторе.