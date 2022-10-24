Лапид обеспокоен, что Нетаниягу поставит под сомнение легитимность результатов выборов

Премьер-министр Яир Лапид сказал в интервью, опубликованном накануне, что он обеспокоен тем, что лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу может не принять результаты общенациональных выборов 1 ноября, сообщает The Times of Israel.

«Да, я этого боюсь. Они уже начали приносить вещи в Избирательную комиссию, и, возможно, они планируют ход, посредством которого, если Нетаниягу не победит — а я верю, что он не победит — он попытается поставить под сомнение легитимность выборы», — сказал премьер-министр.

Лапид сказал, что лучшим вариантом для нации было бы правительство единства между его партией «Еш Атид» и партией «Ликуд», но не в том случае, если последнюю фракцию по-прежнему будет возглавлять Нетаниягу, пока он находится под судом по обвинению в коррупции.

«Лучшее — это правительство единства с партией «Ликуд» без Нетаниягу. Нетаниягу не может находиться в правительстве, потому что ему предъявлено три обвинения», — сказал Лапид.

«Это касается наших ценностей. Это человек, который имеет серьезные уголовные обвинения. Сначала он должен закончить свое испытание. Люди, обвиняемые в серьезных уголовных преступлениях, не должны занимать руководящие должности в Государстве Израиль», — сказал он.

«Ликуд» отверг утверждение Лапида о том, что Нетаниягу может не принять результаты выборов, заявив, что партия «является символом и примером демократии, которая всегда уважает волю избирателя».

В своем интервью Лапид также сказал, что его не беспокоит возможность того, что министр обороны Бени Ганц решит присоединиться к Нетаниягу в правительстве. Ганц — бывший партнер по коалиции Лапида и Нетаниягу.

Ганц пытался позиционировать себя как третий кандидат на пост премьер-министра, если Нетаниягу и Лапид не смогут сформировать коалицию.

Большинство опросов не дают большинства ни левоцентристскому блоку Лапида, ни правому блоку Нетаниягу. Партия Ганца «Лагерь государственников» в настоящее время набирает около 11 мест.

На вопрос, будет ли он полагаться на внешнюю поддержку потенциальной коалиции со стороны партии «Хадаш-Тааль» с арабским большинством, Лапид сказал, что не будет обсуждать «гипотезы». Однако он отверг идею о том, что фракция Аймана Уде может быть партнером по коалиции.

Ранее курсор писал, что Смотрич заявил, что Нетаниягу «настоящий лжец». В обнародованной записи глава Религиозного сионизма говорит о том, как бывший премьер-министр пытался сформировать правительство с РААМ.

Курсор писал, что Смотрич опасается, что Нетаниягу может сформировать правительство с Ганцем. Бецалель Смотрич опасается, что, если он не получит больше мест, чем Ганц, Нетаниягуу оставит Религиозную сионистскую партию в оппозиции.

Один из последни опросов показал, что партия Нетаниягу теряет популярность. Новый опрос показывает, что «Еш Атид» находится в пределах 6 мест от «Ликуда», и ни одна из сторон не может сформировать правительство.

Гидеон Саар рассказал, у кого больше шансов сформировать правительство. Саар сообщил, что не верит в премьер-министра Яира Лапида и не поддерживает его позицию в отношении решения о создании двух государств.

Ранее Курсор сообщал, что Ганц назвал условия вступления в коалицию с Нетаниягу.

Все зависит о вас: к чему призвал Нетаниягу своих сторонников. Лидер оппозиции Беньямин Нетаниягу надеется, что его сторонники в полном составе придут на избирательные участки во время предстоящих выборов.

Напомним, мы писали, что Лапид сокращает разрыв с Нетаниягу.