Михаэли обвиняет Лапида в поражении МЕРЕЦ

Лидер Аводы Мейрав Михаэли отреагировала на результаты выборов и заявила, что не жалеет, что не объединилась с МЕРЕЦ.

Председатель Аводы, министр Мейрав Михаэли, накануне опубликовала официальное заявление, в котором впервые отреагировала на результаты выборов. В своем заявлении Михаэли раскритиковал председателя партии «Еш Атид» и премьер-министра Яира Лапида, обвинив его в поражении левых на выборах.

Об этом сообщает 7Israel National News.

«У Аводы или МЕРЕЦ не было причин не проходить электоральный барьер, но «Еш Атид» работала против нас. Кампания Лапида устранила МЕРЦ и почти устранила Аводу», — заявил Михаэли.

Она утверждала, что объединение с МЕРЕЦ также не помогло бы ситуации: «Я надеялась, что МЕРЕЦ пройдет порог, нас беспокоил МЕРЕЦ, и поэтому я отказался от «кампании Гевальда» (кампании, направленной на убеждение избирателей в том, что голосование за определенного кандидата или партию — единственный способ предотвратить определенную катастрофу). К сожалению, даже если бы мы объединились, это не помешало бы Нетаниягу сформировать правительство. Я говорю только сейчас, потому что ждала истинных результатов».

Она заявила, что несет ответственность за провал своей партии, которая получила четыре места в Кнессете, но не собирается уходить в отставку.

«Мы проведем расследование и извлечем уроки из наших ошибок, и мы рассмотрим возможность продвижения вверх по партийным праймериз. Результаты выборов трудны для Израиля и для Аводы. Мы проиграли, но это действительно не конец», — сказала министр.

Что касается формирующегося правительства, Михаэли сказала: «Мы будем бороться в оппозиции против темной коалиции».

Ранее в четверг вечером ЦИК представила отчет с предварительными результатами выборов. Результаты будут подведены на следующей неделе после того, как будут проведены пересчеты оспариваемых избирательных урн и завершены расследования любых заявлений о мошенничестве.

Результаты показали, что партия МЕРЕЦ не войдет в состав Кнессета 25-го созыва, потеряв 4 124 голоса от минимального порога в 3,25%, необходимого для прохождения в Кнессет.

После подсчета всех голосов блок Нетаниягу получил 64 места, а блок Лапида — 56 мест.

Ранее Курсор писал, что объявлены окончательные результаты выборов: блок Нетаниягу получил 64 мандата. По окончательным результатам выборов группа партий, поддерживающих Нетаниягу, получает 64 мандата, а группа фракций, составляющих уходящую коалицию, получает 51 мандат.

Мировые лидеры поздравляют Нетаниягу с победой на выборах. После победы Биньямина Нетаньяху на выборах мировые лидеры поздравили его в социальных сетях, подтвердив свое сотрудничество с его правительством.

Стало известно, кто получит портфели в правительстве Нетаниягу. Этап распределения портфелей будет непростым, и на каждое место претендует по несколько кандидатов как от партий блока, так и от самого Ликуда.

Кроме этого, Госсекретарь США прокомментировал результаты выборов. Энтони Блинкен поблагодарил Лапида за партнерство и подчеркнул «железные отношения» между США и Израилем. Президент США в ближайшие дни проведет важный разговор с Нетаниягу.

Ранее журналисты рассказали, что союзник Нетаниягу начал консультации с главами правых партий перед коалиционными переговорами.

Курсор сообщал о том, что в Оцма Иегудит назвали причины успеха партии на выборах.