Сегодня, 20 октября, дипломаты посольства Израиля в Веллингтоне, Новая Зеландия, первыми проголосовали на выборах в Кнессет.

Голосование в Израиле пройдет 1 ноября, но более 4 500 дипломатов и членов их семей, а также эмиссары Еврейского агентства по всему миру начали голосовать заранее в 100 зарубежных представительствах на 102 избирательных участках. Другим гражданам Израиля за границей не разрешается голосовать.

Посольство в Новой Зеландии стало первым, где прошло голосование, за ним последовали Австралия, Филиппины и Япония. Последними миссиями будут консульства в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско.

«Во второй раз с тех пор, как я приехал в Веллингтон в 2021 году, я открываю голосование в израильских представительствах по всему миру. В прошлом году я выразил надежду, что это будет первое и последнее голосование за четыре года моей работы и что избранное правительство будет стабильным и успешным. И в этом году я желаю этого всем нам. Удачи!», — сказал посол в Новой Зеландии Ран Яакоби.

Символ посольства Израиля в россии*, бело-голубая матрешка со звездой Давида, стояла на страже бюллетеней в москве, когда голосовал Александр Бен-Цви.

Израиль не будет открывать бюллетени в своем посольстве в Киеве из-за войны. Его сотрудники проголосовали в посольстве Израиля в Варшаве.

Также это будут первые выборы, на которых голосование будет проходить в посольстве Израиля в Тегусигальпе, Гондурас. Самая маленькая миссия — это посольство в Яунде, Камерун, с тремя избирателями, имеющими право голоса, а самая большая — в консульстве в Нью-Йорке, с 750 (15% избирателей, имеющих право голоса) за границей — и двумя избирательными участками.

Генеральный консул в Нью-Йорке Асаф Замир сказал: «Мы готовы позволить сотням израильтян в Нью-Йорке… воспользоваться своим демократическим правом и прибыть для голосования, и я надеюсь, что нам придется сделать это снова только через четыре года».

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