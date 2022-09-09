В МЕРЕЦ рассказали, кого будут рекомендовать, если Лапид не сможет сформировать правительство

Председатель МЕРЕЦ Захава Галон и глава Аводы Мейрав Михаэли договорились встретиться в доме премьер-министра Лапида в субботу вечером.

Председатель МЕРЕЦ Захава Гальон в субботу вечером встретится с исполняющим обязанности премьер-министра Израиля Яиром Лапидом в его доме в Тель-Авиве вместе с лидером Авода и министром транспорта Мейрав Михаэли.

Два левых лидера продолжают выступать против совместной кампании на предстоящих выборах, в том числе в рамках технического блока, утверждая, что раздельная баллотировка лучше всего максимизирует голоса блока.

Выступая на мероприятии Shishitarbut в пятницу, Гальон сказала: «Сегодня был опрос, в котором партия МЕРЕЦ превзошла партию Авода».

«МЕРЕЦ рассматривает Яира Лапида как кандидата на пост премьер-министра и будет рекомендовать его. Если Лапиду не удастся сформировать правительство, то мы порекомендуем министра обороны Бени Ганца (Лагерь государственников)».

Накануне Михаэли обратилась к протестующим, собравшимся у ее дома, сказав: «Я получила приглашение от премьер-министра и, очевидно, приду с открытым сердцем для обсуждения этого вопроса».

«Моя главная цель — не допустить возвращения правых к правительству. Вопрос, который мы обсудим, — как лучше всего это сделать», — сказала Михаэли.

Высокопоставленные источники в Аводе ранее на этой неделе сообщили, что совместное руководство Аводы и МЕРЕЦ передаст одно место в Кнессет «Объединенному арабскому списку», а второе — «Еш Атид.»

Гальон также ответила в четверг на приглашение, сказав: «Очевидно, я приду».

Ранее Курсор писал, что Захава Гальон заявила, что Авода без объединения с МЕРЕЦ может выйти из Кнессета. Гальон утверждает, что партия Авода может опуститься ниже избирательного порога на ноябрьских выборах, если не произойдет ее объединение с МЕРЕЦ.

Опрос показал, кого израильтяне считают наиболее подходящим кандидатом на пост премьер-министра. Израиль готовится к предстоящим выборам, но пока что ни один из блоков не получает необходимого большинства для формирования правительства.

Курсор писал о новом опросе: какие шансы у Нетаниягу сформировать большинство. По результатам недавнего опроса, партия Лапида получает больше на один мандат и достигает 25 мест, усилившись за счет потерь «Лагеря государственников».

Ранее мы рассказывали, что Мейрав Михаэли раскритиковала Лапида за попытку давления на «Аводу».

Наша редакция сообщала о том, сколько израильтян до сих пор не смогли определиться, за кого отдадут свой голос на выборах.