Опрос: кого израильтяне считают наиболее подходящим кандидатом на пост премьер-министра

Израиль готовится к предстоящим выборам, но пока что ни один из блоков не получает необходимого большинства для формирования правительства.

Согласно новому опросу, проведенному Panels Politics для Maariv, израильтяне, отвечая на вопрос, кто является наиболее подходящим кандидатом на пост премьер-министра, 43% респондентов назвали депутата Кнессета от «Ликуда» Биньямина Нетаниягу, 33% назвали временного премьер-министра «Еш Атид» Яира Лапида и только 17% назвали министра обороны Бени Ганца от «Лагеря государственников».

Опрос также показал, что, если бы выборы состоялись сегодня, то Авода едва преодолела бы избирательный барьер, а МЕРЕЦ была бы более крупной из небольших левых партий.

По оценкам опроса, партия «Ликуд» получит 31 место в Кнессете, а «Еш Атид» — 25 мест. Третьей по величине партией в Кнессете стал бы Религиозный сионизм с 13 местами, за которым следует партия «Лагерь государственников» с 12 местами. ШАС получит 8 мест. Если партия «Яадут а-Тора» не расколется, то она, по прогнозам, получит 7 мест в Кнессете.

Ожидается, что «Объединенный арабский список», если он не разделится, получит 6 мест в Кнессете. Две партии — «Исраэль Бейтену» и МЕРЕЦ — получат по 5 мест в Кнессете каждая, а Авода и РААМ получат по 4 места каждая.

В этом опросе ожидается, что партия «Руах Ционит» не преодолеет избирательный барьер.

Блок, возглавляемый «Ликудом», получит 59 мест в Кнессете, а противостоящий блок получит 55 мест. Объединенный арабский список, который обычно не входит ни в одно правительство, получит оставшиеся 6 мест.

Опрос проводился с использованием интернет-платформы Panel4All, в нем приняли участие 704 представителя взрослых израильтян, как евреев, так и арабов. Погрешность составляет 3,7%.

Ранее Курсор писал о новом опросе: какие шансы у Нетаниягу сформировать большинство. По результатам недавнего опроса, партия Лапида получает больше на один мандат и достигает 25 мест, усилившись за счет потерь «Лагеря государственников».

Либерман критикует партию харедим: Они хотят субсидий за счет среднего класса. Министр финансов Авигдор Либерман раскритиковал партию ШАС за ее предвыборную кампанию под названием «Мы жаждем перемен».

Кроме этого, опрос показал, что правый блок теряет силу. Новые выборы все ближе, но пока ни один блоков не получает необходимого большинства для формирования правительства.

Согласно опросу, Бен-Гвир получает больше поддержки населения. Стало известно, что только 48% респондентов не хотят видеть его на посту министра.

Стало известно, что может помочь Нетаниягу получить необходимое большинство. 1 ноября в Израиле пройдут очередные выборы в Кнессет, пока что ни один блок не получает большинства, но все может измениться.

Либерман: «Если Нетаниягу получит 61 место в Кнессете — будет катастрофа для Израиля».

Курсор сообщал, что Нир Орбах рассказал, какой союз партий может спасти правый блок на выборах.