Еврейская община Украины выросла во время войны

Именно во время войны в Украине количество евреев, связанных с общественными учреждениями в Хмельницком, значительно увеличилось. Об этом рассказал раввин Йосеф Тейтельбаум.

Раввин Йосеф Тейтельбаум, который уже четыре года служит раввином в городе Хмельницкий, Украина, и эмиссаром Хабада, никогда не предполагал, что именно во время тяжелой войны еврейская община под его руководством так значительно расширится.

Война в Украине все еще не подает признаков окончания, однако раввин Тейтельбаум и его жена вернулись в город более двух месяцев назад.

Несмотря на волну бегства в безопасные города и страны в начале войны, многие евреи из города, решившие остаться там, где они жили, начали устанавливать контакты с общиной и просили принять более активное участие в жизни и деятельности общины. Кроме того, за последний месяц большинство беженцев вернулись в город.

«Активность значительно улучшилась по сравнению с довоенным периодом, — говорит раввин Тейтельбаум, — община выросла, а число участников образовательных и социальных мероприятий и проектов значительно увеличилось. Связь евреев города с общиной стала очень сильной. Евреи, о которых мы никогда не слышали, вдруг начали устанавливать контакты удивительным образом. В разгар войны мы наблюдаем скачок в жизни нашей общины, вопреки всему, что мы думали. Синагога активна как никогда, несмотря на войну».

Раввин рассказал, что «за пять месяцев войны мы раздали общине более сорока пяти тонн гуманитарной помощи».

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